Commento al Vangelo del 29 ottobre 2023

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il passo delsecondo Matteo 22,34-40 contiene uno dei comandamenti fondamentali dell’insegnamento di Gesù Cristo e costituisce una pietra angolare della fede cristiana. In questo brano, un dottore della legge si avvicina a Gesù con una domanda per metterlo alla prova: “Maestro, quale comandamento della legge è il più grande?” La risposta di Gesù è chiara e incisiva: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Il secondo poi è simile a questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso.” Questa affermazione condensa l’essenza della dottrina cristiana in due principi fondamentali: l’amore per Dio e l’amore per il prossimo. Vediamo alcune riflessioni su questi punti: Amore per Dio: Questo comandamento mette in primo piano l’amore verso Dio come il ...