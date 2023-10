Come si batte il Milan? L’analisi di Troise | “No alla gabbia | bisogna lavorare bene sulla riaggressione”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 29 ottobre 2023) Napoli-tattica dell’allenatore Ciccioin vista del posticipo della decima giornata di Serie A. La sfida ormai imminente tra Napoli eallo stadio Maradona ha scatenato un vivace dibattito sulle strategie tattiche necessarie per fermare la squadraese, che si è dimostrata spesso un avversario ostico per il Napoli negli ultimi incontri a Fuorigrotta. L’allenatore Ciccio, intervistato nel programma Marte Sport Show di Radio Marte, ha offerto una prospettiva interessantepartita in arrivo. La domanda principale che si pone è:fermare il, una squadra che sembra essere sempre un passo avanti?è convinto che l’approccio giusto non sia ...