Collision 28 10 2023 WHAT A MATCH!

(Di domenica 29 ottobre 2023) Benvenuti amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. Ci siamo siamo arrivati alla sfida che oltre al titolo vale anche il record di campione mondiale AEW più longevo fra MJF e Kenny Omega. Questo e molto altro bella puntata che ci aspetta quindi direi di non perdere tempo e immergiamoci subito nello show. Jay White (w/BCG) vs AR Fox (3 / 5) Match che fa partire bene lo show, il BCG è oro e non va sprecato, in più se a maggior ragione a Full Gear sarà assoluto protagonista. Jay White non è mai stato realmente impensierito e infatti porta a casa la vittoria abilmente. Al termine MJF cerca di riprendersi la sua cintura ma il BCG glielo impedisce. Vincitore: Jay White BACKSTAGE: Billy Gunn e gli Acclaimed ci ricordano che settimana prossima festeggeranno i 69 giorni come campioni. Ma non manca la ...

