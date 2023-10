Classifica ATP Race | Sinner ormai quasi certo di essere tds n 4 alle Finals di Torino | manca solo la matematica

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Jannikha vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo Daniil Medvedev dopo un’autentica battaglia sportiva durata più di tre ore. Il tennista italiano si è imposto al terzo set, riuscendo a piazzare un break micidiale nel corso del quarto gioco della terza frazione in cui i due rivali si sono fronteggiati per una ventina di minuti. Il risultato odierno è decisamente significativo, visto che l’altoatesino ha saputo sconfiggere il fuoriclasse russo (numero 3 al mondo) per la seconda volta consecutiva (ci era riuscito poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino) e che ha messo le mani sul quarto trofeo stagionale (il decimo in carriera, eguagliato il record di Adriano Panatta come italiano più vincente di sempre). Jannikha rafforzato il quarto posto nella ATP, ovvero la graduatoria che prende in ...