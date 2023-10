Civitanova Marche | bimbo di 2 anni precipita dal quarto piano | è in gravi condizioni

(Di domenica 29 ottobre 2023) Cosa è successo I genitori delsi sono subitoti in strada correndo a cercare aiuto fino alla vicina provinciale maceratese fermando le macchine. Sembra infatti che la zona fosse ...

Cosa è successo I genitori del bimbo si sono subito precipitati in strada correndo a cercare aiuto fino alla vicina provinciale maceratese fermando le macchine. Sembra infatti che la zona fosse ...

Bimbo precipita da balcone a Civitanova Marche, è grave Adnkronos

Bimbo di due anni precipitato dal balcone: è gravissimo il Resto del Carlino

“Un mondo giusto non è quello che stiamo vivendo: non è la guerra e non la cattiveria. La nostra canzone dice che dobbiamo puntare a un mondo migliore. E la musica può aiutarci a rendere questo mondo ...I fili del bucato stesi nei balconi dei piani inferiori, avrebbero attutito leggermente la caduta del piccolo. Lo strazio dei genitori ...