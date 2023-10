Civitanova Marche | bimbo di 2 anni precipita da balcone | è grave

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Ancona. Sul caso sono in corso le indagini Un bambino di due, di origine tunisina, èto da undi un palazzo nella notte a(Macerata). Sul posto è intervenuta la polizia. Il piccolo è stato trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale di Ancona. Sul caso sono in corso le indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.