Civitanova Marche | bambino di 2 anni precipita dal balcone | cosa è successo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 29 ottobre 2023) Una sconvolgente notizia arriva da, vicino Macerata, dove la notte scorsa undi due, di origine tunisina, èto da undi un palazzo. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia. Il bimbo è stato trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale di Ancona. Sul caso sono in corso le indagini.Leggi anche: Terrificante incidente stradale in Sardegna: ecco come ha perso la vita Mattia a soli 20cade da unLa tragedia diè avvenuta intorno alle 22 di ieri sera in un palazzo di via Verga, nella zona delle case popolari. Tutto il quartiere ovviamente è rimasto ...