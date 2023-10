Cinema in lutto | è morto Matthew Perry Chandler della serie tv ‘Friends’ annega nella vasca dell' idromassaggio

(Di domenica 29 ottobre 2023) Addio a, l’attore che aveva conquistato i cuori di milioni nel ruolo diin 'Friends' : la star èall’età di 54 anni, apparentementeto in unada. La notizia è stata data dal sito di gossip Tmz e dal LA Times. Curioso che il suo ultimo post su Instagram fosse proprio in unada bagno. L’attore è stato ritrovatosua casa di Los...

Il 15 ottobre a Palm Springs, in California, si spenta l'attrice Suzanne Somers. Aveva 76 anni. Secondo i media statunitensi ora stata determinata la causa ufficiale del decesso. L'attrice morta il 15 ...

Cinema in lutto, è morto Matthew Perry. Chandler della serie tv ‘Friends’ annega nella vas Gazzetta del Sud

Alice nella Città 2023, ecco chi ha vinto. Tutti i premi della XXI edizione. FOTO Sky Tg24

Addio a Matthew Perry, l’attore che aveva conquistato i cuori di milioni nel ruolo di Chandler in 'Friends' : la star è morto all’età di 54 anni, ...The Other Son" di Juan Sebastián Quebrada è il miglior film del Concorso Internazionale di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. (ANSA) ...