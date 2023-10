Cina | emissione monete commemorative dedicate ai panda

(Di domenica 29 ottobre 2023) Pechino, 29 ott – (Xinhua) – La banca centrale cinese emettera’ un set di 14aiil 30 ottobre, secondo un comunicato sul sito web della Banca popolare cinese. Il lato anteriore di tutte lemostra la Sala di preghiera per i buoni raccolti, la struttura principale del Tempio del Cielo, il nome del Paese e l’anno di. Sul lato posteriore c’e’ una coppia digiganti, madre e figlio, insieme al valore nominale, al peso e alla percentuale di oro o argento nella moneta. Il comunicato ha affermato che tutte lehanno corso legale in. (Xin) Agenzia Xinhua

