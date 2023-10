Cina | 2023 Tencent Science WE Summit ospitato a Pechino

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023), 29 ott – (Xinhua) – “ha un’enorme diffusione, e utilizzare questa grande penetrazione nel mercato per portare davvero la scienza alle persone… Li ammiro davvero per questo”. Il gigante cinese di Internethaieri ilWE, mettendo in evidenza l’attenzione per la ricerca scientifica di base e la divulgazione scientifica pubblica. Agenzia Xinhua