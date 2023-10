Ciclone Tonali sulla Serie A | la Juve nei guai

L'attesa è finita, la decisione sulla squalifica di Sandrodalle attività sportive è stata presa. Il centrocampista ex Milan è stato al centro delnelle ultime settimane e da oggi può iniziare il conto alla rovescia per il rientro in campo. ...

Scommesse, Zaniolo: “Con Tonali Poker e niente altro” ForzaRoma.info

Retroscena Zaniolo, così Emery lo sta aiutando dopo il caso scommesse Corriere dello Sport

È andata in scena all'Arechi di Salerno la sfida tra l'Italia Femminile e la Spagna, gara valevole per la terza giornata di Nations League. Le ragazze del c.t. Soncin, dopo ...In attesa dell'ufficialità della squalifica per calcioscommesse, Sandro Tonali continua ad essere convocabile con il suo Newcastle.