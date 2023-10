Ciclocross | Fem van Empel domina nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Maasmechelen Casasola settima

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tutto secondo pronostici agara femminile divalida per ladidel. A spuntarla in Belgio è infatti la favorita Fem van(51:46 il suo tempo), davanti alle sue connazionali olandesi Ceylin del Carmen Alvarado () e Aniek van Alphen (terza). Per Fem si tratta dellavittoria stagionale in altrettante gare. Prova davvero sontuosa quella di van. L’olandese prende il largo già nel secondo giro e poi accumula vantaggio fino a terminare la gara con addirittura 1’28” di vantaggio su Alvarado e 1’42” su van Alphen. Quarta l’altra olandese Inge van der Heijden a 2?, mentre chiude quinta la rappresentante del Lussemburgo Marie ...