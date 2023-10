Chi sono i genitori di Samira Lui | “Papà non l’ho mai conosciuto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dei, dell’assenza del padre nella sua vita e del legame speciale con la mamma,Lui aveva parlato in un’intervista rilasciata a Generazione Z su Raidue a novembre 2022. “Non ho mai avuto il bisogno di un padre perché mia mamma ha fatto anche da”, aveva raccontato svelando di non conoscere neanche il viso del padre non avendolo mai visto, neanche in foto. “Mamma mi ha sempre parlato bene di lui. Mi diceva che era molto innamorata e che era bellissimo, quindi ho sempre avuto un’immagine positiva” – aveva raccontato aggiungendo che “non ho sofferto la mancanza delperchéstata abituata alla presenza della mamma, per me questa è la normalità”. Tuttavia,sottolinea l’amore e la forza della mamma nel suo racconto: “Mia madre è stata straordinaria”, ...