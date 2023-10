Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 29 ottobre | programma | orari | tv | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) La massimaitaliana è pronta anchea tornare in scena. LaA 2023/2024 tra poche ore vedrà diverse squadre battersi in questa domenica 29. Le sfide odierne, valide per il decimo turno della manifestazione, vedranno coinvolte ben otto squadre in quattro differenti match; dunque sarà difficile non rimanere incollati agli schermi. Si inizierà alle 12.30 con il lunch match tra il Cagliari di Claudio Ranieri, ancora alla ricerca della prima vittoria in questaA, e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Alle 15 invece, il Monza di Raffaele Palladino dovrà battagliare con l’Udinese in casa. Passiamo poi alla sfida delle 18.00 e al big match tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho. ABBONATI ADA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE I ...