Chi è il padre di Carolina Russi | la figlia di Anna Pettinelli?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha voluto parlare di sua, partendo però dalla relazione con il. “Io e suoci siamo separati che aveva 9 mesi, ma abbiamo fatto l’enorme sacrificio di condividere la stessa casa per lei. Poi lui si è innamorato e giustamente ha lasciato la casa quandoaveva 10 anni. Poi a breve lei mi lascerà, perché le abbiamo preso un appartamento. Adoro mia”, ci tiene a ribadire, “ma non si fa più baciare e questo mi fa arrabbiare. Non sono asfissiante, sono protettiva, vorrei evitarle gli errori che si fanno e che non soffra, ma so che è impossibile. L’unica che sa farmi piangere a secco è mia. Io penso che sia cresciuta ma non abbastanza, per una mamma non lo si è mai. Non si fa ...