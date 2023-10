Chi è Amina | la ragazza pugliese arrestata in Kazakistan | il dolore della mamma

Leggi su dilei

(Di domenica 29 ottobre 2023) È una storia dai contorni incerti, complessa e dolorosa quella diMilo Kalelkyzy. Giovanissimadi origini kazake vittima di un’ingiustizia giudiziaria e da mesi rinchiusa in carcere dopo aver subito angherie da parte degli agenti del luogo. La madre, che non ha mai smesso di starle al fianco e di lottare per la sua libertà, oggi si rivolge al Governo italiano in cerca di giustizia. Il doloroso appellodi“Sono all’esterno del carcere, qui è sera, spero di riuscire a entrare domattina” racconta Assemgul Sapenova, la madre di, ai microfoni di Ansa. “l’ho vista l’ultima volta venerdì. – prosegue la donna – Ha tentato per due volte il suicidio, la seconda volta quando le hanno negato i domiciliari. Sta ...