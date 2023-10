Che tempo che fa | stasera su Nove | Elly Schlein e Fedez ospiti di Fabio Fazio il 29 ottobre

(Di domenica 29 ottobre 2023)sutorna Cheche fa a partire dalle 19:30: ecco glie le anticipazioni della puntata. Questa sera, 29torna sucon la nuova stagione di Cheche fa, il programma trasmesso per vent'anni sui canali Rai con quasi 5.000e oltre 1.300 puntate. Dopo il successo delle prime puntata, il programma torna con la sua consueta forma cone presenze fisse, al fianco del conduttore, infatti, ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e, a partire da questa stagione, anche Ornella Vanoni. La diretta inizierà alle 19:30 con il nuovo spazio Cheche farà, l'inedito backstage guidato da Nino Frassica e ...

...nome della malattia contro la quale la showgirl e moglie del bomber Mauro Icardi combatte da. ... chiamate leucemiche o blasti, ovvero quelle cellule ancora immaturecrescendo danno poi ...

Che tempo che fa, Gino Paoli e Fedez ospiti d’eccezione: anticipazioni Libero Magazine

Che tempo che fa: ospiti stasera domenica 29 ottobre Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il Monza di Palladino, attualmente all’11ª posizione in classifica, in questo avvio di stagione ha sorpreso spesso e volentieri e la caduta contro la Roma non può intimorire i tifosi che, con ...Alcuni esprimono il timore che questa richiesta sia espressione di una pericolosa confusione antropologica, accogliendo la quale la Chiesa si allineerebbe allo spirito del tempo». «Alcune questioni, ...