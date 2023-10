Che Tempo Che Fa | ospiti e anticipazioni 29 ottobre 2023

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 29su Nove in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Fabio Fazio torna su Nove con la nuova stagione di Cheche fa e tantissimi. Saranno in studio la Segretaria del PD. Elly Schlein, Fedez, Gino Paoli, che sarà protagonista durante la puntata di uno speciale incontro con Ornella Vanoni. E ancora: il Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani, Roberto Burioni. Ci sarà inoltre il consueto racconto dell’attualità con i ...