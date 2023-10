Che cos’è una fraschetta a Roma?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023) Avete mai sentito parlare della? Un tempo era un’osteria dove veniva servito principalmente vino, oggi invece si è convertito in una tipologia di ristorante che serve non solo il nettare di Bacco ma anche i piatti tipici della tradizionena, dalla porchetta allanella, dalla carbonara alla gricia. Siete curiosi di saperne di più? Le Fraschette Nei tempi antichi laera un’osteria dove veniva venduto esclusivamente vino. Le fraschette si trovavano essenzialmente nella zona dei Castellini e gli avventori erano principalmente pellegrini o forestieri. Fraschette di Ariccia- ilcorrieredellacitta.com In passato erano luoghi spogli dove c’erano pochi tavoli e c’era sempre una cantina umida e sporca, ma ben fornita. Laera il luogo della ...