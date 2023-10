Cento Domeniche | la recensione del film diretto da Antonio Albanese

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il, 2023. Regia:. Cast:, Liliana Bottone, Bebo Storti, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni. Genere: Drammatico. Durata: 94 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa alla Festa del Cinema di Roma Trama:è un uomo come tanti con un’esistenza come tante. D’altronde la sua massima aspirazione è vivere una quotidianità placida, senza sorprese o scossoni. L’emozione, dunque, non fa parte delle sue giornate ma questo non rappresenta un cruccio per lui. Anzi, trova una sorta di serenità nelle ritualità che compongono le sue giornate. Sicurezze che ritrova negli affetti familiari, come quello per la madre ormai anziana e l’ex moglie per cui nutre un sentimento di rispetto. A completare ...