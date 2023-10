Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | c’è aria di crisi? La risposta dell’ex gieffino

Leggi su dailynews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Nelle ultime oresono tornati nuovamente al centro del gossip. Si era diffuso un rumor che vedeva conclusa la storia d’amore tra i due ex gieffini. Viste le insistenti voci,ha deciso di intervenire pubblicamente sui social per smentire. È VERAMENTE FINITA? – Come è oramai noto agli amanti della L'articolo