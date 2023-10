C’è ancora domani | la storia di una donna liberata

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) A chi rimane negli occhi il lungo carrello incipitario al rallenti con la protagonista mentre attraversa un marciapiede di un quartiere popolare romano, quasi un lungo rettangolare murales in movimento alla Edward Hopper, grazie al quale siamo condotti per mano in quel microcosmo rionale metafora del mondo. Chi sobbalza durante il pranzo di fidanzamento tra i due giovani (Marcella, figlia maggiore, povera con dignità/lui, popolano di provincia arricchito, che vede il matrimonio come possesso violento di una femmina) dai toni quasi pasoliniani (Mamma Roma). Chi troverà geniale il suocero che fa il finto malato a letto ma poi, miracolosamente, appare in cucina (poiché escluso dal ricco pranzo di cui sopra) come in unadi Luis Buñuel. Infine, qualcuno amante dei falsi finali, ossia di quei film che stanno chiudendo facendoti pensare ad un “logico” explicit, ma ...