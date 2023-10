Cattaneo “Fi leale | ma non si può calpestare la nostra identità”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo alleati leali, ma non si puòla”. Alla vigilia del vertice sulla manovra a Palazzo Chigi, in un’intervista a la Repubblica, il vicecoordinatore di Forza Italia Alessandrospiega perchè per gli azzurri il testo deve cambiare. A iniziare dalla cedolare secca sugli affitti brevi su cui, insiste, “vogliamo vedere quanto si pensa di incassare per capire se ha senso aumentare le tasse per recuperare poche risorse”.“Condividiamo l’impostazione della manovra, attenta e giusta, così come siamo assolutamente d’accordo sul fatto che sia sobria, senza ‘spendi e spandì, ma su alcuni temi sono state ignorate le nostre ragioni”, sottolinea, che aggiunge: “Non abbiamo gradito l’aumento della cedolare secca. Il fatto che nell’ultima bozza sia stata ...