Casertana a Cerignola | Cangelosi | “Squadra che gioca al calcio | difficile da affrontare”

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 29 ottobre 2023)(Alfredo Stella). Oggi si conclude il ciclo terribile dellache, dall’inizio del torneo, tranne per due sole eccezioni, è stata costretta ad un tour de force che l’ha vista scendere in campo in dodici gare in quarantadue giorni. Reduci da due vittori consecutive (a Brindisi e in casa con la Juve Stabia) i Falchetti questo pomeriggio si troveranno di fronte unatutt’altro che agevole, specialmente tra le mura amiche. Bisognerà pertantore con la massima attenzione e tanta intensità per evitare brutte sorprese e portare a casa un risultato utile. Rientra dall’infortunio capitan Celiento anche se sarà costretto a sedersi solo in panchina., mentre Sciacca, diffidato, dovrà stare attento a non finire nella lista dei cattivi e Soprano lievemente sofferente. “Settimana intensa – ha detto ...