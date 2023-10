Caro Porro | mi rivolgo a Zerocalcare | ci parli dei Paesi arabi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 ottobre 2023), che amarezza: anche! Un artista, uno che dovrebbe contribuire ad aprire le menti, far sperimentare bellezza anziché alimentare la dittatura del politically correct. E invece… Nel post immediatamente precedente a quello in cui annuncia il suo ritiro dalla massima manifestazione fumettistica italiana, il Lucca Comics, a causa del patrocinio dell’ambasciata di Israele, sembra addirittura giustificarsi per il fatto di partecipare ad un festival di settore in Ungheria. E piovono ignari like! L’ordine alle truppe di Israele: “Avete i nomi, eliminate chi ha massacrato civili” Ecco, le sembrerà a questo punto strano per un siffatto paladino dei diritti, che io non abbia trovato traccia nei suoi post di nessuna giustificazione per eventuali intrecci con prodotti e servizi provenienti dal mondo arabo, o per aver viaggiato ...