Cambiamenti Climatici e Infezioni Emergenti | L’Italia Affronta Nuove Sfide Sanitarie

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’Influenza deiin Italia sulle Malattie Infettive Il cambiamento climatico, un fenomeno ormai innegabile, sta avendo ripercussioni significative sulla salute pubblica. L’Europa, e in particolare, stando un crescente numero dilegate all’insorgenza di malattie infettive. Queste malattie, una volta limitate a specifiche regioni geografiche, stanno ora diventando una preoccupazione in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS Italia, primato europeo per inquinamento polveri sottili Sars-Cov-2 Variante Pirola in Italia: Dettagli e Implicazioni Ansia e stress: uno studente su 2 necessita di ascolto Violenza contro i ...