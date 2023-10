Calendario sci alpino oggi in tv | orari gigante maschile Soelden 2023 | programma | streaming | startlist

(Di domenica 29 ottobre 2023) La vigilia deldiè stata sicuramente caratterizzata dall’annuncio clamoroso del ritiro di Lucas Braathen a soli 23 anni. La Coppa del Mondo perde uno dei suoi grandi protagonisti e lo fa proprio alla prima gara della nuova stagione. Il più atteso sul Rettenbach è ovviamente Marco Odermatt. Lo svizzero punta al terzo successo consecutivo sulle nevi austriaco ed è il principale favorito. I principali rivali dell’elvetico sono il connazionale Loic Meillard, lo sloveno Zan Kranjec, il norvegese Henrik Kristoffersen e l’austriaco Marco Schwarz. In casa Italia fari puntati soprattutto su Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, che partiranno nel secondo gruppo di merito, rispettivamente con il pettorale 11 e 15. L’obiettivo per entrambi è quello di fare un’ottima prima manche per giocarsi il miglior piazzamento ...

Il gigante maschile di Soelden sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery+