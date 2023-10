Calciomercato | il Milan ha messo le mani sul primo innesto | superata la Juve

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’inizio di stagione delè stato molto altalenante in campionato e Champions League e soprattutto le ultime partite hanno fatto emergere qualche limite di troppo della rosa a disposizione di Stefano Pioli. In Serie A la concorrenza è sempre più agguerrita e in Champions League la corsa alla qualificazione è in salita. La dirigenza è già in contatto per concretizzare le prime trattative per il mercato di gennaio. E’ ai dettagli l’operazione delrinforzo per gennaio: si tratta di Juan Miranda del Betis. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla cifra di 3 milioni di euro e il nero su bianco è previsto già dalle prossime settimane. Ilha superato la concorrenza dellantus e di altre squadre della Liga spagnola. Foto di Marta Perez / AnsaChi è Juan Miranda, il calciatore pronto ad indossare la ...