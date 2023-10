Calcio | Serie A Ranieri Manca furbizia | Pavoletti ragazzo d' oro

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il tecnico del Cagliari: "Questa squadra non si arrende mai" CAGLIARI - "Questa squadra non si arrende mai, ha davvero un grande cuore fino alla fine". Queste le parole di Claudio, allenatore del Cagliari intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria in rimonta per 4-3 contr