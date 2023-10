Calcio | Serie A | Inter-Roma 1-0**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - L'batte 1-0 lain un match della decima giornata diA disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita il gol di Thuram all'81'. In classifica i nerazzurri restano in vetta con 25 punti, due in più della Juventus, mentre i giallorossi restano fermi a quota 14 all'ottavo posto.