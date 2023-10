Calcio | Serie A | Inter-Roma 0-0 alla fine del primo tempo

(Di domenica 29 ottobre 2023) Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 ildi, match della decima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di Milano.

2023 - 2024C Girone C Tabellino partita Catania - Avellino Squadra in casa Catania Squadra avversaria Avellino Si acuisce la crisi del Catania, sconfitto in casa dall'Avellino nella ...

LIVE Al 45' Inter-Roma 0-0: dominio nerazzurro nel primo tempo, traversa di Calhanoglu La Gazzetta dello Sport

Diretta Inter - Roma (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Sono arrivate via social le parole di Antoine Makoumbou, centrocampista centrale del Cagliari, il quale ha trovato il proprio primo gol nel campionato di Serie A. Il giocatore franco congolese ha ...Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Inter-Roma, match della decima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di Milano.