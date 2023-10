(Di domenica 29 ottobre 2023) Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - "Quanto vale questa? Tre puntitutte leanche se sarà difficile, contro la finalista della scorsa Champions. Perè unauguale alle, non ha avuto molto tempo per pensarci visto che ha giocato giovedì. Ha una storia importante con l'Inter e ora sta costruendo quella con la Roma: è il". Lo dice il general manager della Roma Tiago, al microfono di Dazn, nel predel match contro l'Inter.

Tiago(LaPresse) - Calciomercato.itTiago, intervenuto ai microfoni di DAZN, prima deld'inizio della partita, ha così parlato: 'Tutte le partite valgono tre punti - esordisce il ...

Ultimo'ora: Calcio: Pinto, 'per Lukaku è una partita come le altre' La Svolta

Tiago Pinto: “Tutte le partite valgono 3 punti, è il bello del calcio. Lukaku Per lui è una gara ... Alfredo Pedullà

Ha una storia importante con l'Inter e ora sta costruendo quella con la Roma: è il calcio". Lo dice il general manager della Roma Tiago Pinto, al microfono di Dazn, nel prepartita del match contro ...Su Lukaku: "Per lui è una partita come le altre. Non ha avuto tempo per pensarci perchè giovedì era in campo a segnare. Ha avuto una storia importante con l'Inter e ora è alla Roma, fa parte del ...