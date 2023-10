(Di domenica 29 ottobre 2023), 29 ott. - (Adnkronos) -, posticipo della decima giornata della1, non si giocherà. La comunicazione ufficiale è stata proiettata sui maxi schermi del Velodrome. La decisione arriva in seguito alla sassaiola contro il pullman delda parte degli ultras dele il ferimento al volto del tecnico della squadra ospite Fabio Grosso.

...turno di1. Nella trasferta contro il Brest arrivano tre punti per la formazione di Luis Enrique che dopo essersi fatta recuperare da 0 - 2 a 2 - 2 riesce a trovare il gol vittoria sudi ...

Ultimo'ora: **Calcio: Ligue 1, Marsiglia-Lione non si gioca** La Svolta

Grosso ferito, non si gioca Marsiglia-Lione Sky Sport

Paura per il tecnico pescarese del Lione, Fabio Grosso: prima del match di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione, il pullman della squadra di Grosso è stato aggredito dagli ultras locali. E l'ex calciatore di ...Momenti di panico in Ligue 1 prima del match tra Marsiglia e Lione. Il pullman degli ospiti diretto allo stadio per il match, infatti, è stato colpito da alcune pietre lanciate dai tifosi di casa.