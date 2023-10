Calcio | Inzaghi | ' Lukaku? Tutti sanno cosa ho fatto per riaverlo qui ma lui ha fatto altra scelta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - "L'atmosfera a San Siro è quasi sempre eccezionale, stasera si sentiva ancora di più. Che sia Roma, Milan, Cagliari o Sassuolo, qui è sempre magico. La squadra si è isolata, abbiamo preparato le due fasi. La Roma non è solo, i ragazzi sono stati lucidi. C'era il rischio dell'atmosfera calda, ma siamo sempre stati nella partita. Per quanto, avremmo potuto segnare prima". Così l'allenatore dell'Inter Simonedopo la vittoria per 1-0 sulla Roma. "In queste 13 partite i ragazzi sono stati bravissimi. Non siamo nemmeno a un terzo del campionato, l'obiettivo primario è fare il più partite possibili come l'anno scorso. Abbiamo questo desiderio, recuperare energie fisiche e mentali è importante. Dobbiamo continuare così", aggiungeche poi parla del ...