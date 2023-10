Calamità naturali | scatta obbligo di polizza | multe salate per chi non la fa

Leggi su quifinanza

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le imprese a rischiosaranno supportate con incentivi fino al 2024, a condizione che stipulino unacontro i danni da catastrofi. Questo è quanto previsto dalla bozza della legge di bilancio in tema di aiuti alle imprese legati alle. Nel contempo, sono partiti i ristori per le imprese turistiche danneggiate dalle alluvioni di maggio 2023. Chi non si conformasse a questa normativa sarebbe soggetto ache potrebbero arrivare fino a un milione di euro. Assicurazione contro: cosa prevede la Legge di Bilancio La proposta di legge di bilancio richiede che tutte le imprese operanti sul territorio nazionale stipulino contratti assicurativi entro il 31 dicembre 2024 per coprire i danni alle loro ...