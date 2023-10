Cagliari sotto 0-3 | poi 24 minuti di follia | Pavoletti ribalta 4-3 il Frosinone!

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 29 ottobre 2023) Se l’antipasto della domenica di Serie A è questo, ci aspetta una giornata a dir poco spettacolare! Il lunch match della 10ª Giornata trae Frosinone, scontro importantissimo in chiave salvezza, regala grandi emozioni e ben 7 gol. I ciociari partono forte, trascinati dal talento del giovane scuola Juventus Soulè che firma una doppietta nel primo tempo ma provoca anche un rigore per i padroni di casa: Mancosu colpisce la traversa dal dischetto, Jankto spara fuori la respinta. Giornata complicata per il: 4dopo il rientro in campo Brescianini firma lo 0-3. Fino al 71? la gara sembra destinata a terminare con il successo dei laziali, meritatamente avanti di 3 reti, ma negli ultimi 24?di gara succede di tutto., entrato nella ripresa, sforna l’assist che permetta ...