Cagliari | Goldaniga | «Dobbiamo essere arrabbiati per prendere i tre punti oggi»

(Di domenica 29 ottobre 2023) Edoardo, difensore del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Frosinone: le dichiarazioni Edoardo, difensore delha parlato prima del match contro il Frosinone ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE – «Sicuramente c’è rammarico per il finale di Salerno. Eravamo a un passo dalla vittoria,metterci grinta per portare a casa i tre».

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Frosinone(3 - 5 - 2) : Scuffet;, Dossena, Augello;...

Cagliari-Frosinone LIVE: Jankto e Cuni titolari Sky Sport

Diretta Cagliari-Frosinone ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Sarà la sfida tra Cagliari e Frosinone a inaugurare alle 12.30 la domenica del 10° turno di Serie A. Una sfida tra due neopromosse che per i sardi però conta moltissimo in ...Tra poco la sfida tra rossoblù e giallo azzurri: queste le scelte di Ranieri e Di Francesco per i rispettivi undici iniziali ...