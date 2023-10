Cagliari-Frosinone | infortunio per Nandez | chiede il cambio

(Di domenica 29 ottobre 2023) Bruttoper Nahitan. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il centrocampista rossoblù, nel tentativo di difendere e di anticipare il suo avversario, ha sentito un forte dolore al flessore della gamba destra e si è accasciato a terrando immediatamente ilè uscito quasi in lacrime ed al suo posto è entrato Zappa. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’. SportFace.

Commenta per primo Serie A in campo per la decima giornata: di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.PAIRETTO ZINGARELLI - DI GIACINTO IV: AYROLDI VAR: IRRATI AVAR: PAGNOTTA 27' - Ingenuo fallo di mano di Soulé in ripiegamento difensivo: dopo check al Var, viene assegnato il ...

Diretta Cagliari - Frosinone (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Cagliari-Frosinone, le formazioni ufficiali: fuori Cheddira, Oristanio e Zappa, c’è Jankto SOS Fanta

Cagliari in campo contro il Frosinone alle 12,30 alla Unipol Domus alla ricerca di conferme, dopo la buona prestazione di Salerno con i tre punti negati allo scadere dal Var, per il tocco di mano di ...La partita Cagliari-Frosinone di domenica 29 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie ...