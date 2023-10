Cagliari-Frosinone 4-3 | Pavoletti | “Il cuore della squadra alla fine ha fatto la differenza”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’attaccante del, Leonardo, dopo la doppietta realizzata nella clamorosa rimonta per 4-3 contro ilnella decima giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Questa rimonta toglieruggine. Avevamo approcciato bene la partita, che sembrava però stregata dopo i due errori sui gol, il rigore sbagliato e il palo colpito. Ildelhala. Abbiamo scavato dentro di noi in queste settimane e adesso questa vittoria deve far sì che per noi inizi un nuovo campionato”. “Non mi spiego i tanti errori difensivi, forse mancano fiducia e un po’ di esperienza. Sono sicuro che questa ...