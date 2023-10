Buongiorno cuore Toro | il rinnovo | l'Europa e il 'no' all'Atalanta

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ci voleva Alessandroper risvegliare il Torino. Per la sfida contro il Lecce Ivan Juric ha potuto contare nuovamente sul suo difensore,...

1' Si inizia!dalla Unipol Domus di Cagliari, dove sta per avere inizio il lunch match ... Tra i pali ancora Scuffet, neldella difesa Goldaniga e Dossena con Zappa sulla corsia di ...

Buongiorno cuore Toro rialza il Torino, Lecce ancora poco cattivo e ... Calcio Lecce

Un cuore granata rilancia il Torino: blitz di Buongiorno, i granata sbancano Lecce Fcinternews.it

Urbano Cairo ha applaudito le scelte di Ivan Juric, come ha ammesso dopo la vittoria del Torino contro il Lecce. Così ha detto il presidente al Tuttosport. "È stata una ...L’autunno è una stagione di transizione, un periodo magico in cui la natura si prepara per il riposo invernale. Le mattine autunnali portano con sé un’atmosfera fresca e croccante, colori caldi che di ...