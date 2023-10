Buon compleanno a… Phillip Cocu

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Oggi è ildi, 53 anni: un passato da simbolo del calcio totale olandese negli anni 90, oggi tecnico di provincia Oggicompie 53 anni. Istintivamente al suo nome si accostano immagini di quando era un giocatore. Le 101 presenze dal 1996 al 2006 in nazionale, perno di un’Olanda che aveva bisogno delle sue caratteristiche e che in taluni casi – Francia ’98 su tutti – coniugava bellezza ed efficacia, in una versione rinnovata della migliore tradizione calcistica del suo Paese. E che lui incarnava perfettamente come esempio di calciatore totale, capace di svolgere diversi ruoli. Conseguentemente, a livello di club, questa versatilità lo ha portato a militare in diversi campionati e a raccogliere diversi successi, principalmente con il Psv Eindhoven e il Barcellona, ...