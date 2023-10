Bundesliga 2023 24 | il Leverkusen non si ferma più | batte il Friburgo e prende la vetta

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ilmantiene la, ilfrena ancora: termina 2-1 la nona giornata di/24. Solo una rete nella prima frazione di gioco, Wirtz sblocca il risultato al 36esimo grazie all’assist fornito da Frimpong, ed una conclusione all’angolino basso di sinistra. Il raddoppio arriva poi ad inizio ripresa, ma non per merito: Atubolu si beffa da solo e insacca nella porta sbagliata il gol che vale la vittoria dei padroni di casa. Si rende vana infatti la marcatura di Gulde che ci prova di testa su cross di Grifo. Bianconeri che frenano in ottava posizione a quota 13, otto successi e un solo pareggio per la formazione di Alonso, in cima con 25 punti. SportFace.