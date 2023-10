Bucciantini | «Inter ha un compito in questo campionato! Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’fra pochi minuti sarà in campo per sfidare la Roma dell’ex Lukaku. Marco, dagli studi di Sky Sport, parla dei temi del match SFIDA – Queste le considerazioni di: «L’è la più forte. Ha i titolari anche in panchina. Per la Roma è un test per capire se ha fatto un passo in avanti per affrontare le grandi squadre. I nerazzurri sono tornati prima, deve difendere il primo posto. Ildell’incampionato è difendere il primo posto. È difficile essere favoriti, ma c’è di peggio (ride, ndr). Lukaku? Non c’è solo il tifo, c’è anche una squadra a cui sembrava avvitato fino a qualche mese fa».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...