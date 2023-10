Britney Spears rivela | ‘‘Facevo finta di essere vergine | ma…”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Confessioni shock da parte della celebre popstar statunitense: ecco perché fingeva dinonostante non lo fosse da tempo Sarà capitato a tutti di dire almeno una bugia, che sia a fin di bene o per nascondere un ‘errore’. E anche le star non sono esenti da questo. Stavolta infatti è stataa raccontare di aver mentito a lungo su una delicata questione. La popstar statunitense infatti si è sempre professataanche quando conviveva già con Justin Timberlake. Eppure la verità è un’altra. La popstar– Notizie.com (Ansa)Stando a quantol’artista, la bugia era nata dalla volontà del suo team e dei suoi addetti stampa che hanno fatto il possibile per farla passare per la giovane ragazza ancora senza ...

In un post pubblicato su Instagram e poi cancellato,ha rivelato che un secondo volume del memoir The Woman in Me sarebbe in lavorazione e potrebbe uscire nel 2024. Come riportato da Variety la popstar, che ha condiviso un video nel ...

Britney Spears: da Madonna a Colin Farrell, tutte le star citate nella biografia bomba Vanity Fair Italia

Il libro di Britney Spears, la shitstorm e la fuga dai social: cosa succede a Justin Timberlake ilGiornale.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Britney Spears, nel 2024 potrebbe uscire un secondo volume del memoir The Woman In Me ..."Justin Timberlake merita di vivere in pace": Jessica Biel reagisce alle scottanti rivelazioni di Britney Spears sul marito ...