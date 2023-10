Brest rimonta ma poi si arrende a Mbappe! Minuti per Satriano

(Di domenica 29 ottobre 2023)-PSG è terminata con il punteggio di 2-3. La squadra di casa, sotto 0-2,sino al pareggio ma viene punita, nel finale, da Mbappe.in campo perBIG MATCH – Ilfa una grande partita ma con il PSG arriva la sconfitta. I padroni di casa vanno subito sotto nel primo tempo: al 16? apre le parcature reti di Zaire-Emery. Al 28? il raddoppio dei parigini con il ‘solito’ Mbappe: sembra fatta ma al 43? ilaccorcia le distanze con Mounie. Nella ripresa, al 52? i padroni di casa completano lacon il gol del 2-2 di Le Douaron. Ilora ci crede ma la beffa arriva all’89’: calcio di rigore per il PSG per fallo su Kolo Muani. Sul dischetto si presenta Mbappe che si fa ipnotizzare da Bizot ma segna sulla ribattuta. ...

...tennista ravennate ha prevalso in4 - 6 6 - 3 6 - 4. Adesso gli tocca il coetaneo Lukas Klein (n.181) e contro lo slovacco non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Al Challenger 100 di(...

Ligue 1, il Monaco batte in rimonta il Metz. Vincono anche Nizza e Psg Quotidiano Sportivo

Al Challenger di Ortisei Enrico Dalla Valle, Luca Giacomini e Federico Gaio raggiungono i quarti di finale Ubitennis

Riparte la Ligue 1 con la nona giornata dopo la sosta. Il Monaco batte in rimonta il Metz e resta in testa al campionato. Subito alle sue spalle il Nizza di Farioli che piega l’Olympique Marsiglia, be ...Nella nona giornata di Ligue 1, il Monaco batte 2-1 in rimonta il Metz e si riprende la vetta della classifica. Dopo il gol di Camara al 4', decide la doppietta di Golovin, a segno al 42' e al 55'. Il ...