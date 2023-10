Brehme | «All’Inter momenti indimenticabili! Seguo sempre la squadra»

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha indossato la maglia dell’Inter per quattro stagioni vissute da protagonista. Pedina fondamentale dell’Inter dei Record e del Mondiale vinto nel 1990, in un’intervista al Matchday Programme di oggi è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro. EMOZIONI FORTI – Andyparla della sua esperienza in nerazzurro: «ho vissuto quattro anni eccezionali, abbiamo vinto tanto e personalmente è stato un periodo incredibile nella mia vita. Entrare in questo stadio e vederlopieno di tifosi mi ha permesso di vivere emozioni forti e per un calciatore questo è fondamentale. Sono tanti iche ricordo con piacere, quelli che mi sono rimasti più impressi sono i trofei vinti. Quando abbiamo conquistato lo Scudetto e la Coppa Uefa, quelli sono stati...