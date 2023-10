Bradisismo | “La situazione attuale non pone motivi di preoccupazione”

'L'attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al- spiega il Ministro - risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale, si possa ...

Campi Flegrei, Musumeci sul bradisismo: "L'allerta può salire ad arancione" Sky Tg24

Bradisismo ai Campi Flegrei, l'allerta può salire da giallo ad ... Fanpage.it

Non migliora la situazione ai Campi Flegrei dopo le grandi paure degli scorsi giorni. «L’attività vulcanica nei Campi Flegrei, ...Ad annunciarlo il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, assicurando che “il governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto ...