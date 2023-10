Bonus per anziani e disabili con 104 | l’INPS eroga un aiuto in più

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha apportato delle migliorie all’Home Care Premium, una misura che tutela i soggetti non autosufficienti. Chi può beneficiare del sussidio? Tra gli strumenti di sostegno economico pere persone affette da invalidità grave, vi rientra il cd. Home Care Premium, un progetto ideato dal. L’Home Care Premium delassicura l’assistenza domiciliare ai soggetti non autosufficienti – InformazioneOggi.itSi tratta di un’iniziativa che assicura l’zione di sussidi economici e di servizi personalizzati al fine di garantire la cura direttamente a domicilio dei soggetti non autosufficienti bisognosi di assistenza continuativa. Possono usufruire del servizio coloro ai quali è stata riconosciuta l’invalidità civile o la condizione di handicap grave oppure che si trovano in situazioni di ...