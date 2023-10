(Di domenica 29 ottobre 2023) ROMA - L'infortunio di Casale e il mancato impiego di(sinora mai visto in campo) fanno riaffiorare il dubbio già emerso in estate, quando si chiedeva alladi investire o acquistare un ...

ROMA - L'infortunio di Casale e il mancato impiego di(sinora mai visto in campo) fanno riaffiorare il dubbio già emerso in estate, quando si chiedeva alla Lazio di investire o acquistare un quinto difensore centrale. Oggi, in una fase delicatissima ...

Bonucci no, Gila fermato: Lazio, a gennaio nuovi scenari per la difesa Corriere dello Sport

Napoli-Milan, la notte dei giudizi Corriere dello Sport

Italiano: «Lazio squadra forte, dobbiamo prepararci bene» Le parole del tecnico della Fiorentina Intervenuto nella conferenza stampa pre Lazio Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida: 15 ...Suonano la carica i tifosi della Fiorentina, che infiammano la vigilia della gara con la Lazio e motivano i loro giocatori Giornata di vigilia per Lazio e Fiorentina. Domani alle ore 21 le due squadre ...