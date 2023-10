Bonucci alla Lazio | spunta il retroscena | la decisione del club

Leggi su rompipallone

(Di domenica 29 ottobre 2023)un inaspettatosu Leonardo. Il difensore ex Juventus voleva il trasferimento. Il mondo del calcio è costellato da trasferimenti avvincenti e da trattative che spesso sfiorano la realizzazione. Uno dei casi più recenti riguarda la possibile mossa di Leonardoverso la, che ha destato l’interesse e la curiosità degli appassionati. Rumori provenienti dal mondo calcistico hanno svelato il desiderio del difensore ex Juventus, Leonardo, di unirsi. Questo sarebbe stato un colpo di grande rilevanza nel panorama calcistico italiano, ma la trattativa non ha visto la sua concretizzazione. Mister Sarri e il direttore sportivo Fabiani, figura chiave della ...